Эксперты назвали критичный срок для лечения постковидного синдрома

При немотивированной бдительности, тревожности, агрессии, нарушениях памяти, бессоннице, подавленных или депрессивных настроениях, ухудшении внимания нужно обратиться за помощью к специалисту рекомендует старший преподаватель кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ Инга Короткова.

«Обязательны правильная организация труда и отдыха, пространства, ограничение вредных привычек, поддержка здорового образа жизни, поддержка друзей, активное наполнение времени теми занятиями, что вам наиболее интересны, нормализация климата в семье - это те рекомендации, которые действительно работают и помогают нам справляться с возникшими проблемами и тревогой в ситуации неопределенности», - считает руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Татьяна Караваева.

Если человек не может самостоятельно справиться с проявлениями постковидного синдрома в любом проявлении, тогда и следует обратиться за медицинской помощью.

«Не бойтесь перебдеть. Обратиться за помощью надо не в тот момент, когда кажется, что без нее невозможно, а когда вы только задумываетесь, что вам тяжело», - отмечает заведующий психиатрическим отделением Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Александр Чомский. По его словам, если психолог выявит те или иные нарушения, направит на консультацию к узкому специалисту.

Ранее энерготерапевт, психолог, массажист Дмитрий Сандул рекомендовал после коронавируса разрабатывать легкие и массировать биологически активные точки лица (БАТ), чтобы возвратить обоняние. Также можно посещать баню и сауну.



