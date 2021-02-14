Эксперты назвали критичный срок для лечения постковидного синдрома
Психологи и психотерапевты считают, что у постковидного синдрома две составляющих. Первая связана с последствиями заболевания для нервной системы. В этом случае необходима фармакологическая и врачебная помощь. К помощи психотерапевтов следует прибегать при проблемах психологического или психического свойства, сообщает Фонтанка.ru.
При немотивированной бдительности, тревожности, агрессии, нарушениях памяти, бессоннице, подавленных или депрессивных настроениях, ухудшении внимания нужно обратиться за помощью к специалисту рекомендует старший преподаватель кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ Инга Короткова.
«Обязательны правильная организация труда и отдыха, пространства, ограничение вредных привычек, поддержка здорового образа жизни, поддержка друзей, активное наполнение времени теми занятиями, что вам наиболее интересны, нормализация климата в семье - это те рекомендации, которые действительно работают и помогают нам справляться с возникшими проблемами и тревогой в ситуации неопределенности», - считает руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Татьяна Караваева.
Если человек не может самостоятельно справиться с проявлениями постковидного синдрома в любом проявлении, тогда и следует обратиться за медицинской помощью.
«Не бойтесь перебдеть. Обратиться за помощью надо не в тот момент, когда кажется, что без нее невозможно, а когда вы только задумываетесь, что вам тяжело», - отмечает заведующий психиатрическим отделением Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Александр Чомский. По его словам, если психолог выявит те или иные нарушения, направит на консультацию к узкому специалисту.
Ранее энерготерапевт, психолог, массажист Дмитрий Сандул рекомендовал после коронавируса разрабатывать легкие и массировать биологически активные точки лица (БАТ), чтобы возвратить обоняние. Также можно посещать баню и сауну.
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