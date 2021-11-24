Россиян предупредили о сезонном дефиците лекарств в аптеках

Отмечается, что некоторые аптеки уже испытывают нехватку лекарств и перебои с поставками отдельных препаратов. Сложности возникают прежде всего с рекомендованными Минздравом средствами для лечения COVID-19, пишет Ura.ru.

Согласно данным опроса ОПИ, хуже всего ситуация складывается в Татарстане, Красноярском крае, Татарстане, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской областях.

На фоне дефицита лекарств цены в аптеках растут: препараты подорожали на 5-10%, отмечает «Свободная пресса».

Как отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, по данным Росстата, рост цен на лекарства составил 7,1% в период с января по сентябрь 2021 года. Эксперт подчеркнул, что подорожали лекарства массового спроса, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). В то же время Беспалов допустил дефицит ЖНВЛП в будущем.

