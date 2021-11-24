Россиян предупредили о сезонном дефиците лекарств в аптеках
Сезонный дефицит лекарств от коронавируса, гриппа и простуды может возникнуть в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Общественную потребительскую инициативу (ОПИ).
Отмечается, что некоторые аптеки уже испытывают нехватку лекарств и перебои с поставками отдельных препаратов. Сложности возникают прежде всего с рекомендованными Минздравом средствами для лечения COVID-19, пишет Ura.ru.
Согласно данным опроса ОПИ, хуже всего ситуация складывается в Татарстане, Красноярском крае, Татарстане, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской областях.
На фоне дефицита лекарств цены в аптеках растут: препараты подорожали на 5-10%, отмечает «Свободная пресса».
Как отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, по данным Росстата, рост цен на лекарства составил 7,1% в период с января по сентябрь 2021 года. Эксперт подчеркнул, что подорожали лекарства массового спроса, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). В то же время Беспалов допустил дефицит ЖНВЛП в будущем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 996 / сут.
Умерли
267 тыс.+1 243 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 051 / сут.
- Навальный подал новый иск к ИК-2 Владимирской области
- Россиян предупредили о сезонном дефиците лекарств в аптеках
- В США поменяли структуру отслеживания НЛО
- На Украине заявили о намерении США сорвать переговоры по Донбассу
- Самый большой каток столицы откроется 26 ноября на ВДНХ
- Рязанский депутат-единоросс объяснился за идею расстреливать за поддельные COVID-сертификаты
- США не пригласили Россию на «Саммит за демократию»
- Гинцбург призвал в 4-5 раз увеличить темпы вакцинации от COVID-19
- Проценко и 10 российских врачей пригласили известных антиваксеров в реанимации
- Нейросеть спрогнозировала дату пика четвертой волны COVID-19 в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru