Эксперт заявил о существовании вируса SARS-CoV-2 в мире с 2013 года

По его словам, в 2013 году в пещерах в 1100 км от китайского Уханя учеными был выявлен вирус, на 96% похожий на COVID-19, и он мог заразить работавших там экспертов. Тогда вирус изучили, были написаны диссертации, которые исчезли. Более того, в лаборатории не смогли найти и замороженный экземпляр того вируса. По словам ученого, это не говорит о том, что SARS-CoV-2 был создан в лаборатории, «но это говорит о том, что, возможно, от нас спрятали тот факт, что вирус, крайне похожий на COVID-19, был обнаружен уже в 2013 году, восемь лет назад».

Тем временем, ученые из Китая снова опубликовали ранее удаленные из базы данных образцы COVID, в этот раз в китайской базе данных. Ранее об удалении соответствующей информации из американской базы данных сообщил вирусолог из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле Джесси Блум. Из базы данных исчезли геномные последовательности образцов вируса, собранных в китайском городе Ухань.

