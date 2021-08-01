Эксперт заявил о существовании вируса SARS-CoV-2 в мире с 2013 года
Вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарского изобретателя формулы антисептика для рук Дидье Питте.
По его словам, в 2013 году в пещерах в 1100 км от китайского Уханя учеными был выявлен вирус, на 96% похожий на COVID-19, и он мог заразить работавших там экспертов. Тогда вирус изучили, были написаны диссертации, которые исчезли. Более того, в лаборатории не смогли найти и замороженный экземпляр того вируса. По словам ученого, это не говорит о том, что SARS-CoV-2 был создан в лаборатории, «но это говорит о том, что, возможно, от нас спрятали тот факт, что вирус, крайне похожий на COVID-19, был обнаружен уже в 2013 году, восемь лет назад».
Тем временем, ученые из Китая снова опубликовали ранее удаленные из базы данных образцы COVID, в этот раз в китайской базе данных. Ранее об удалении соответствующей информации из американской базы данных сообщил вирусолог из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле Джесси Блум. Из базы данных исчезли геномные последовательности образцов вируса, собранных в китайском городе Ухань.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 807 / сут.
Умерли
159 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+19 771 / сут.
- В АТОР рассказали, как лучше планировать путешествие в эпидемию
- Боксер Хатаев выиграл бронзовую медаль на ОИ в Токио
- В Германии пригрозили России санкциями из-за «Северного потока - 2»
- Названа валюта, которая заменит россиянам доллар
- Увеличивается количество авиарейсов из Минска в Москву
- В подмосковном парке «Патриот» закроют госпиталь для больных коронавирусом
- В Греции жителей четырех поселений эвакуировали из-за лесных пожаров
- Власти Турции выделили около $6 млн для устранения ущерба от природных пожаров
- При крещении американской подлодки бутылку шампанского разбили с третьего раза
- Ученые: Земля превращается в «пороховую бочку»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru