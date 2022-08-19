В России зафиксировали максимальное с марта число случаев заражения COVID-19

Более 37,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России за последние сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Роспотребнадзор рекомендовал вернуться к ношению масок в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19

По данным оперштаба, за 24 часа было выявлено 37 609 случаев коронавируса. Это максимальное число заражений с 14 марта, отмечает «Свободная пресса».

При этом за сутки было госпитализировано 3 349 пациентов. За 24 часа выздоровели 21 887 человек, 65 пациентов скончались, отмечает RT.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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