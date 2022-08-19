В России зафиксировали максимальное с марта число случаев заражения COVID-19
19 августа 202211:29
Более 37,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России за последние сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Роспотребнадзор рекомендовал вернуться к ношению масок в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19
По данным оперштаба, за 24 часа было выявлено 37 609 случаев коронавируса. Это максимальное число заражений с 14 марта, отмечает «Свободная пресса».
При этом за сутки было госпитализировано 3 349 пациентов. За 24 часа выздоровели 21 887 человек, 65 пациентов скончались, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+35 809 / сут.
Умерли
383 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 491 / сут.
- Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
- Вице-адмирал Соколов подтвердил назначение врио командующего Черноморским флотом
- Минтруд: Антисанкционные меры предотвратили массовые увольнения
- Рассмотрение иска Минюста о запрете в РФ агентства «Сохнут» отложили на месяц
- В России зафиксировали максимальное с марта число случаев заражения COVID-19
- Патрушев обвинил США и Британию в возможной катастрофе на ЗАЭС
- Патрушев: Запад не прекращает готовиться к конфликту с Россией
- Правительство России введет квоту на экспорт макулатуры
- ФСБ задержала в Краснодаре агента СБУ
- Глава МИД Литвы призвал аннулировать выданные россиянам шенгенские турвизы
18 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru