Эксперт заявил, что дети переносят оспу обезьян хуже взрослых

По его словам, в некоторых случаях отмечается тяжелое течение этого заболевания, чаще — среди детей. «Детский организм имеет более слабый иммунитет, менее защищенный», — заявил эксперт.

Напомним, каждый пятый гражданин России опасается, что может заболеть оспой обезьян, а треть беспокоятся, что могут заразиться близкие.

