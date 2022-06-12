Эксперт заявил, что дети переносят оспу обезьян хуже взрослых
Дети могут переносить оспу обезьян тяжелее из-за более слабого иммунитета, сообщает ТАСС со ссылкой на вирусолога, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна.
По его словам, в некоторых случаях отмечается тяжелое течение этого заболевания, чаще — среди детей. «Детский организм имеет более слабый иммунитет, менее защищенный», — заявил эксперт.
Напомним, каждый пятый гражданин России опасается, что может заболеть оспой обезьян, а треть беспокоятся, что могут заразиться близкие.
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