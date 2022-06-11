Первый случай передачи оспы обезьян внутри страны подтвердили в Аргентине

Отмечается, что очередной случай заболевания был подтвержден 9 июня. Пациент госпитализирован, больной находится в изоляции под наблюдением медиков. Специалисты устанавливают, с кем заболевший контактировал в период заражения.

Всего в Аргентине зарегистрировано три случая заболевания оспой обезьян.

