Первый случай передачи оспы обезьян внутри страны подтвердили в Аргентине
Новый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Аргентине, это первое заражение внутри государства — пациент не покидал Аргентину. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
Отмечается, что очередной случай заболевания был подтвержден 9 июня. Пациент госпитализирован, больной находится в изоляции под наблюдением медиков. Специалисты устанавливают, с кем заболевший контактировал в период заражения.
Всего в Аргентине зарегистрировано три случая заболевания оспой обезьян.
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