Эксперт: заболеваемость COVID-19 в России находится на верхнем плато

Заболеваемость COVID-19 в России в настоящее время находится на верхнем плато, летальность оценивается как невысокая, сообщает ТАСС со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Анатолия Альтштейна.

Глава Pfizer второй раз за месяц заразился коронавирусом

По его словам, сейчас заболевает около 50 тыс. человек и примерно 100 человек умирают. «Эта летальность очень невысокая», — заявил он. В России последняя волна заболеваемости коронавирусом, вызванная распространением BA.5, началась в конце июля.

Россиян призвали вакцинироваться, носить защитные маски, так как в РФ возможен рост числа заболевших коронавирусом до 100 тысяч в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияЗдоровьеКоронавирус
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