Эксперт: заболеваемость COVID-19 в России находится на верхнем плато
Заболеваемость COVID-19 в России в настоящее время находится на верхнем плато, летальность оценивается как невысокая, сообщает ТАСС со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Анатолия Альтштейна.
По его словам, сейчас заболевает около 50 тыс. человек и примерно 100 человек умирают. «Эта летальность очень невысокая», — заявил он. В России последняя волна заболеваемости коронавирусом, вызванная распространением BA.5, началась в конце июля.
Россиян призвали вакцинироваться, носить защитные маски, так как в РФ возможен рост числа заболевших коронавирусом до 100 тысяч в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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