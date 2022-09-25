Эксперт: заболеваемость COVID-19 в России находится на верхнем плато

По его словам, сейчас заболевает около 50 тыс. человек и примерно 100 человек умирают. «Эта летальность очень невысокая», — заявил он. В России последняя волна заболеваемости коронавирусом, вызванная распространением BA.5, началась в конце июля.

Россиян призвали вакцинироваться, носить защитные маски, так как в РФ возможен рост числа заболевших коронавирусом до 100 тысяч в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

