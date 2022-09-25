Глава Pfizer второй раз за месяц заразился коронавирусом
25 сентября 202205:09
Гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заразился COVID-19.
На своей странице в Twitter он заявил, что получил положительный тест. Его самочувствие хорошее, симптомов заболевания он не испытывает.
Бурла отметил, что в августе он также болел коронавирусом.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН объяснил, почему Глава Pfizer все-таки заразился коронавирусом, несмотря на вакцинацию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru