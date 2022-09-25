Глава Pfizer второй раз за месяц заразился коронавирусом

На своей странице в Twitter он заявил, что получил положительный тест. Его самочувствие хорошее, симптомов заболевания он не испытывает.

Бурла отметил, что в августе он также болел коронавирусом.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН объяснил, почему Глава Pfizer все-таки заразился коронавирусом, несмотря на вакцинацию.

