Глава Pfizer второй раз за месяц заразился коронавирусом

Гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заразился COVID-19.

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На своей странице в Twitter он заявил, что получил положительный тест. Его самочувствие хорошее, симптомов заболевания он не испытывает.

Бурла отметил, что в августе он также болел коронавирусом.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН объяснил, почему Глава Pfizer все-таки заразился коронавирусом, несмотря на вакцинацию.

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Фото: pfizer.ru
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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