Эксперт: вода в бутылках опасна для здоровья

Сделать питьевой можно любую воду – вопрос только в технологиях и стоимости данной процедуры, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта-биохимика компании «Барьер» Марию Кулешову.

Врачи рассказали о вреде воды

По ее словам, можно отказаться от водопроводной воды в пользу бутилированной, но она нередко содержит токсичные элементы и нитраты, а процесс очистки может лишить ее ряда полезных солей и микроэлементов. По данным Росконтроля, в некоторых партиях воды в торговых точках России количество микробов превышено в 70 раз.

Кулешова также отметила, что человек, который употребляет воду из пластика, значительно повышает свои шансы заболеть раком.

По мнению эксперта, наиболее полноценную с точки зрения физиологии воду можно получить дома с помощью фильтров для воды.

Ранее первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин на пресс-конференции в пресс-центре НСН рассказал, как законодатели планируют взять под контроль качества питьевой воды на прилавках магазинов.

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