Эксперт спрогнозировал самую тяжелую волну коронавируса

Текущая волна эпидемии COVID-19 в России будет самой тяжелой, сообщает ТАСС со ссылкой на педиатра-инфекциониста Евгения Тимакова.

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По его словам, ситуация улучшится только к середине декабря текущего года. «Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается», — сказал эксперт.

Следующие волны коронавируса будут переноситься легче, так как «тяжело» болеть будут реже. «Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет все меньше с каждой волной», — отметил Тимаков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом действительно фиксирует последовательный рост заболеваемости в целом ряде регионов.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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