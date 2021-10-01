Эксперт спрогнозировал самую тяжелую волну коронавируса

По его словам, ситуация улучшится только к середине декабря текущего года. «Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается», — сказал эксперт.

Следующие волны коронавируса будут переноситься легче, так как «тяжело» болеть будут реже. «Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет все меньше с каждой волной», — отметил Тимаков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом действительно фиксирует последовательный рост заболеваемости в целом ряде регионов.

