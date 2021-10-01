Эксперт спрогнозировал самую тяжелую волну коронавируса
Текущая волна эпидемии COVID-19 в России будет самой тяжелой, сообщает ТАСС со ссылкой на педиатра-инфекциониста Евгения Тимакова.
По его словам, ситуация улучшится только к середине декабря текущего года. «Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается», — сказал эксперт.
Следующие волны коронавируса будут переноситься легче, так как «тяжело» болеть будут реже. «Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет все меньше с каждой волной», — отметил Тимаков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом действительно фиксирует последовательный рост заболеваемости в целом ряде регионов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+23 888 / сут.
Умерли
207 тыс.+867 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 826 / сут.
- Эксперт спрогнозировал самую тяжелую волну коронавируса
- В РФ появился перечень запрещенных к передаче за границу сведений
- Россиянам начинают перечислять выплаты на ребенка только на карту «Мир»
- Украинским чиновникам предложили поднять зарплаты в 50 раз
- Шутка Урганта довела главу комиссии по делам молодежи до слез
- Мошенники рассылают россиянам электронные письма под видом налоговой
- Рябков высказался о наращивании ядерного арсенала Британии
- Бывший пресс-секретарь Трампа рассказала, что он считает Макрона «тюфяком»
- Минтруд рассмотрит вопрос о ежегодной выплате к школе
- Медики предупредил о резкой смене симптомов коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru