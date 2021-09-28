Песков прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом действительно фиксирует последовательный рост заболеваемости в целом ряде регионов, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что мнение специалистов на тему четвёртой волны COVID-19 расходятся: кто-то говорит о начале, а кто-то о том, что она уже идёт. Представитель Кремля добавил, что решения, в любом случае, принимают на местах.
«Каждый отдельный регион по-прежнему имеет особые полномочия для отслеживания ситуации, им в отдельности виднее, какова ситуация на самом деле», - подчеркнул Песков.
Ранее в российском оперштабе заявили, что за последние сутки в России зафиксировано 21 559 новых случаев коронавируса, с начала пандемии заразились 7 464 708 человек, сообщает RT.
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