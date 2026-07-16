Эксперт развенчал мифы о способности кофе вырабатывать дофамин

Утверждение о том, что напиток всегда бодрит и помогает действовать, также не совсем верно. Кофеин стимулирует выработку адреналина и норадреналина, подготавливая организм к активности. Для людей без выраженной тревожности это действительно ощущается как прилив энергии и мотивации.

Однако если нервная система уже находится в постоянном напряжении, дополнительная стимуляция только усилит внутреннее беспокойство. В таких случаях вместо бодрости у человека могут появиться учащенное сердцебиение, дрожь, раздражительность или даже панические атаки.

Также употребление кофе натощак может вызвать гастрит, а впоследствии — язву и спонтанные выбросы желчи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

