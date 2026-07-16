Эксперт развенчал мифы о способности кофе вырабатывать дофамин
Кофе не является настоящим источником гормона счастья и действует на организм иначе, чем принято считать. Об этом в беседе с изданием aif.ru рассказал доктор медицинских наук, онколог-уролог Александр Дзидзария.
Специалист пояснил, что в течение дня в мозге накапливается аденозин, сигнализирующий о необходимости отдыха. Кофеин временно блокирует рецепторы этого вещества, из-за чего мозг перестает получать сигнал об усталости. Одновременно умеренно активируются дофаминовая и норадреналиновая системы, что временно улучшает настроение и концентрацию, но не делает человека по-настоящему счастливее.
Утверждение о том, что напиток всегда бодрит и помогает действовать, также не совсем верно. Кофеин стимулирует выработку адреналина и норадреналина, подготавливая организм к активности. Для людей без выраженной тревожности это действительно ощущается как прилив энергии и мотивации.
Однако если нервная система уже находится в постоянном напряжении, дополнительная стимуляция только усилит внутреннее беспокойство. В таких случаях вместо бодрости у человека могут появиться учащенное сердцебиение, дрожь, раздражительность или даже панические атаки.
Также употребление кофе натощак может вызвать гастрит, а впоследствии — язву и спонтанные выбросы желчи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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