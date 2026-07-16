Вдова Юрия Николаева скончалась через 8 месяцев после смерти мужа

Элеонора всю жизнь поддерживала мужа во всех его начинаниях. Именно она настояла на том, чтобы Юрий прошел медицинское обследование, в ходе которого у него обнаружили онкологическое заболевание. Артист до конца дней оставался ей верен.

Женщина также была известна своей исключительной вежливостью и всегда перезванивала звонившим, представляясь вместе с супругом. В девяностые годы она оказывала финансовую поддержку вокальному конкурсу «Утренняя звезда», который создал ее муж и который просуществовал 12 лет.

Актер и телеведущий Юрий Николаев скончался в возрасте 77-лет в ноябре прошлого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

