Вдова Юрия Николаева скончалась через 8 месяцев после смерти мужа
Вдова известного телеведущего и народного артиста России Юрия Николаева Элеонора скончалась спустя восемь месяцев после смерти мужа. Женщина умерла 12 июля 2026 года в возрасте 75 лет, сообщает сайт kp.ru.
Супруги были женаты с 1975 года и вели неразлучный образ жизни. По этой причине их похоронили рядом на Троекуровском кладбище. Все организационные вопросы по погребению супруги артиста взяли на себя их племянники.
Элеонора всю жизнь поддерживала мужа во всех его начинаниях. Именно она настояла на том, чтобы Юрий прошел медицинское обследование, в ходе которого у него обнаружили онкологическое заболевание. Артист до конца дней оставался ей верен.
Женщина также была известна своей исключительной вежливостью и всегда перезванивала звонившим, представляясь вместе с супругом. В девяностые годы она оказывала финансовую поддержку вокальному конкурсу «Утренняя звезда», который создал ее муж и который просуществовал 12 лет.
Актер и телеведущий Юрий Николаев скончался в возрасте 77-лет в ноябре прошлого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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