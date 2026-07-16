Вдова Юрия Николаева скончалась через 8 месяцев после смерти мужа

Вдова известного телеведущего и народного артиста России Юрия Николаева Элеонора скончалась спустя восемь месяцев после смерти мужа. Женщина умерла 12 июля 2026 года в возрасте 75 лет, сообщает сайт kp.ru.

Супруги были женаты с 1975 года и вели неразлучный образ жизни. По этой причине их похоронили рядом на Троекуровском кладбище. Все организационные вопросы по погребению супруги артиста взяли на себя их племянники.

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Элеонора всю жизнь поддерживала мужа во всех его начинаниях. Именно она настояла на том, чтобы Юрий прошел медицинское обследование, в ходе которого у него обнаружили онкологическое заболевание. Артист до конца дней оставался ей верен.

Женщина также была известна своей исключительной вежливостью и всегда перезванивала звонившим, представляясь вместе с супругом. В девяностые годы она оказывала финансовую поддержку вокальному конкурсу «Утренняя звезда», который создал ее муж и который просуществовал 12 лет.

Актер и телеведущий Юрий Николаев скончался в возрасте 77-лет в ноябре прошлого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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