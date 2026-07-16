Эксперт раскрыл схему обмана россиян с бесплатным анализом воды из крана

Для изменения цвета воды аферисты используют электролизер и два сосуда, один из которых содержит заранее подготовленную чистую воду. Под воздействием электрического тока ионы от электродов соединяются с солями в водопроводной воде, образуя хлопья и взвесь, что мошенники выдают за опасные вредные примеси.

Пока жертва находится в замешательстве от увиденного осадка, ей настоятельно предлагают приобрести фильтр по якобы низкой цене. Специалист подчеркнул, что на самом деле гражданам пытаются продать обычное дешевое устройство под видом эксклюзивного предложения.

Между тем в Минцифры разъяснили правила возврата денег жертвам телефонных мошенников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

