Генеалог назвала причины резкого роста интереса зумеров к родословной

Российские зумеры стали в семь раз чаще интересоваться своими корнями ради поиска идентичности и связи с глобальной историей. Об этом NEWS.ru сообщила основатель генеалогического бюро Летописец рода Елизавета Красная.

Специалист отметила, что за год трафик на профильные сервисы среди этой аудитории показал рекордный рост. При этом изменились и методы исследования. Если ранее основным инструментом была работа с архивами, то сейчас наблюдается взрывной рост популярности генетических тестов, вовлеченность в которые увеличилась более чем в 30 раз.

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Такой запрос продиктован желанием найти надежную точку опоры в условиях цифровой изоляции и внешней нестабильности. Осознание своей принадлежности к большому роду работает как психологический якорь. Кроме того, процесс стал значительно быстрее и доступнее благодаря оцифровке данных и применению искусственного интеллекта для анализа документов 18 века.

В отличие от девяностых годов, когда модно было искать дворянские корни, современные молодые люди ценят прежде всего объективную правду, даже если их предками были крестьяне или ссыльные.

По мнению эксперта, поколение Z через историю семьи ищет ответы на фундаментальные вопросы о своем происхождении, понимая, что фамилию и кровь невозможно подделать или купить, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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