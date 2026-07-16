Генеалог назвала причины резкого роста интереса зумеров к родословной

Российские зумеры стали в семь раз чаще интересоваться своими корнями ради поиска идентичности и связи с глобальной историей. Об этом NEWS.ru сообщила основатель генеалогического бюро Летописец рода Елизавета Красная.

Специалист отметила, что за год трафик на профильные сервисы среди этой аудитории показал рекордный рост. При этом изменились и методы исследования. Если ранее основным инструментом была работа с архивами, то сейчас наблюдается взрывной рост популярности генетических тестов, вовлеченность в которые увеличилась более чем в 30 раз.