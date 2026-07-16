Эксперт дал советы по установке приложений после удаления из Google Play

Удаление российских приложений из магазинов, включая Google Play, не лишает пользователей возможности пользоваться программами, так как их можно скачать с альтернативных площадок или использовать веб-версии. Однако сложившаяся ситуация создает определенные риски, которыми могут попытаться воспользоваться мошенники. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Эксперт подчеркнул, что при использовании открытых операционных систем загрузка программ не ограничивается официальными монобрендовыми платформами. Существует несколько вариантов установки софта на устройства. При этом удаление приложения из магазина не означает его автоматическое удаление с самого гаджета пользователя.