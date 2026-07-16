Эксперт дал советы по установке приложений после удаления из Google Play
Удаление российских приложений из магазинов, включая Google Play, не лишает пользователей возможности пользоваться программами, так как их можно скачать с альтернативных площадок или использовать веб-версии. Однако сложившаяся ситуация создает определенные риски, которыми могут попытаться воспользоваться мошенники. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов.
Эксперт подчеркнул, что при использовании открытых операционных систем загрузка программ не ограничивается официальными монобрендовыми платформами. Существует несколько вариантов установки софта на устройства. При этом удаление приложения из магазина не означает его автоматическое удаление с самого гаджета пользователя.
Если программа отсутствует на устройстве, специалист рекомендовал перейти на веб-версию сервиса и найти ссылки, которые сами разработчики оставляют на своих официальных страницах.
Там обычно размещены гиперссылки на альтернативные магазины приложений или файлы формата APK в зависимости от используемой операционной системы.
Политолог Ирина Давидян в эфире НСН подчеркнула, что санкции ЕС в отношении VK и Max не скажутся на работе социальных сетей, российский IT-сектор продолжит развивать отечественные сервисы.
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