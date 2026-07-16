Госслужащие должны полностью перейти на «Макс» к 2030 году
Правительство России поставило цель по полному переходу всех государственных и муниципальных служащих на национальную платформу «Макс» к 2030 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение кабинета министров.
Согласно документу, доля рабочих коммуникаций российских чиновников, осуществляемых исключительно с использованием этого многофункционального сервиса мгновенного обмена сообщениями, должна достичь 100 процентов к указанному сроку.
Кроме того, к 2030 году планируется завершить перевод всех работников органов государственной власти на отечественные коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места.
Между тем в Госдуме допустили переговоры с Google после удаления приложений VK и «Макс», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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