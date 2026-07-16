Госслужащие должны полностью перейти на «Макс» к 2030 году

Правительство России поставило цель по полному переходу всех государственных и муниципальных служащих на национальную платформу «Макс» к 2030 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение кабинета министров.

Согласно документу, доля рабочих коммуникаций российских чиновников, осуществляемых исключительно с использованием этого многофункционального сервиса мгновенного обмена сообщениями, должна достичь 100 процентов к указанному сроку.

Пользователи «Макс» дали возможность создавать публичные каналы

Кроме того, к 2030 году планируется завершить перевод всех работников органов государственной власти на отечественные коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места.

Между тем в Госдуме допустили переговоры с Google после удаления приложений VK и «Макс», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЧиновникиМессенджерыПравительство России

Горячие новости

Все новости

партнеры