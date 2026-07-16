Захарова высмеяла спрятавшуюся в киевском бомбоубежище фон дер Ляйен
Председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен посоветовали больше не посещать Киев после того, как ей пришлось прятаться в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии изданию kp.ru.
По данным СМИ, во время поездки 15 июля глава ЕК была вынуждена прервать общение с журналистами и укрыться в убежище после объявления тревоги в украинской столице и 10 областях страны. Российский дипломат иронично заметила, что западным политикам пора усвоить окончание киевских каникул и прекратить подобные бессмысленные визиты.
«Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились и нечего туда больше таскаться», – отметила Захарова.
Она подчеркнула, что страх и осознание реальности войны, к которой причастны и западные руководители, надолго сковали фон дер Ляйен, сделав любые дальнейшие поездки в зону конфликта совершенно неуместными, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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