Захарова высмеяла спрятавшуюся в киевском бомбоубежище фон дер Ляйен

По данным СМИ, во время поездки 15 июля глава ЕК была вынуждена прервать общение с журналистами и укрыться в убежище после объявления тревоги в украинской столице и 10 областях страны. Российский дипломат иронично заметила, что западным политикам пора усвоить окончание киевских каникул и прекратить подобные бессмысленные визиты.

«Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились и нечего туда больше таскаться», – отметила Захарова.

Она подчеркнула, что страх и осознание реальности войны, к которой причастны и западные руководители, надолго сковали фон дер Ляйен, сделав любые дальнейшие поездки в зону конфликта совершенно неуместными, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



