Зеленский уволил главу Киевской военной администрации, спорившего с Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, который ранее публично обвинял мэра Киева Виталия Кличко в узурпации власти. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает РБК.
На прошлой неделе Ткаченко заявлял, что градоначальник намеренно устраняет его от принятия решений, касающихся безопасности украинской столицы. Этот конфликт стал одной из причин кадровых перестановок в руководстве региона, отмечают политологи.
Одновременно с этим Зеленский подписал указы об освобождении от должностей главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника и руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима. Оба чиновника получили новые назначения в правительстве, став министрами по вопросам восстановления и по делам ветеранов соответственно.
В четверг, 16 июля, Зеленский поручил главе СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны вместо ушедшего со скандалом Михаила Федорова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лепс посочувствовал семьям с доходом 300 тысяч рублей в месяц
- Олигарх Ермолаев обвинил ГУР в организации покушения на него в Монако
- Зеленский уволил главу Киевской военной администрации, спорившего с Кличко
- Госслужащие должны полностью перейти на «Макс» к 2030 году
- Иран пригрозил уничтожить недвижимость Трампа на Ближнем Востоке
- Эксперт развенчал мифы о способности кофе вырабатывать дофамин
- Захарова высмеяла спрятавшуюся в киевском бомбоубежище фон дер Ляйен
- Общественник поддержал идею Онищенко повысить возраст молодежи до 40 лет
- Эксперт дал советы по установке приложений после удаления из Google Play
- Эксперт раскрыл схему обмана россиян с бесплатным анализом воды из крана