Общественник поддержал идею Онищенко повысить возраст молодежи до 40 лет
Член Общественной палаты Югры Станислав Розенко положительно оценил инициативу академика РАН Геннадия Онищенко об увеличении предельного возраста молодежи до 40 лет. Об этом эксперт рассказал в беседе с изданием «ФедералПресс».
По словам специалиста, в социальных сетях предложение вызвало неоднозначную реакцию, включая шутки о возможном продлении молодости до 50 или 60 лет. Однако Розенко полностью согласился с данной идеей, назвав ее своеобразным социальным авансом. Он пояснил, что стране остро не хватает рабочих рук и интенсивности труда, поэтому важно сохранять активность как можно дольше.
С идеологической точки зрения статус молодости необходимо продлевать, даже в такой специфической форме. Эксперт подчеркнул, что молодость неразрывно связана с энергетикой, что несет очевидный социальный плюс. Пока у человека есть возможность трудиться, он остается молодым и полноценно живет.
При этом общественник обратил внимание на ключевую демографическую особенность. В настоящее время в стране наблюдается дефицит населения, и в первую очередь не хватает именно физически активных и трудоспособных граждан в самых разных сферах экономики.
Ранее Онищенко заявил, что возраст молодежи в России следует увеличить до 40 лет, тогда как сейчас молодежью считают людей в возрасте до 35 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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