Общественник поддержал идею Онищенко повысить возраст молодежи до 40 лет

С идеологической точки зрения статус молодости необходимо продлевать, даже в такой специфической форме. Эксперт подчеркнул, что молодость неразрывно связана с энергетикой, что несет очевидный социальный плюс. Пока у человека есть возможность трудиться, он остается молодым и полноценно живет.

При этом общественник обратил внимание на ключевую демографическую особенность. В настоящее время в стране наблюдается дефицит населения, и в первую очередь не хватает именно физически активных и трудоспособных граждан в самых разных сферах экономики.

Ранее Онищенко заявил, что возраст молодежи в России следует увеличить до 40 лет, тогда как сейчас молодежью считают людей в возрасте до 35 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

