Эксперт рассказала, что лечение коронавируса провоцирует его мутацию

Британский штамм коронавируса не повышает смертность, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранову.

По ее словам, вряд ли мутировавшие варианты COVID-19 будут увеличивать смертность, потому что это «невыгодно» самому вирусу. При этом эксперт не гарантирует, что коронавирус не станет более опасным. Баранова отметила, что, вероятнее всего, подобные новые штаммы уже есть и в других странах, в том числе и в России, однако обнаружить их пока не удалось из-за меньшего объема исследований.

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Напомним, эксперты обнаружили в Эквадоре новые разновидности COVID-19, одна из которых могла повлиять на рост числа заболеваний в стране, однако они не имеют ничего общего с британским штаммом.

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ФОТО: pixabay.com
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