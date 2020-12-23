Онищенко оценил опасность британского штамма коронавируса

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил агрессивность британского штамма коронавируса, передает RT.

По его словам, речь идет не о новом штамме вируса, а о мутации предыдущего. «Когда всё ещё гнездилось в Китае, в провинции Хубэй, в городе Ухани, тогда был сделан первый шаг этого коронавируса, когда он стал более контагиозным, то есть он стал более интенсивно и агрессивно распространяться среди людей», — сказал депутат.

Как считает Онищенко, мутация COVID-9 не повлияет на его агрессивность.