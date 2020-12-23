Новые разновидности коронавируса найдены в Эквадоре
Эксперты обнаружили в Эквадоре новые разновидности COVID-19, одна из которых могла повлиять на рост числа заболеваний в стране, однако они не имеют ничего общего с британским штаммом, сообщает Университет Эспириту Санто.
Ученые сохранили генетические материалы из более чем 2,5 тысячи образцов из 22 провинций страны, что позволило определить тип штамма вируса, который появился в каждом городе.
Как предполагается, новый вид вируса может играть роль в быстром росте заразности вируса.
Врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский считает, что для защиты от нового типа коронавируса достаточно соблюдать введённые ранее меры профилактики. Об этом доктор рассказал в видео, опубликованном на его YouTube-канале.
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