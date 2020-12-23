Новые разновидности коронавируса найдены в Эквадоре

Эксперты обнаружили в Эквадоре новые разновидности COVID-19, одна из которых могла повлиять на рост числа заболеваний в стране, однако они не имеют ничего общего с британским штаммом, сообщает Университет Эспириту Санто.

Ученые сохранили генетические материалы из более чем 2,5 тысячи образцов из 22 провинций страны, что позволило определить тип штамма вируса, который появился в каждом городе.

Как предполагается, новый вид вируса может играть роль в быстром росте заразности вируса.