Эксперт рассказал, как скоро переболевшие COVID-19 могут заразиться вновь

«Если человек был заражен "дельтой", то уже через месяц он может подхватить "омикрон". Если человек был вакцинирован, то срок чуть больше и меньше шансов его подхватить. Но "омикроном" реально можно заразиться достаточно быстро после предыдущего штамма», — поделился эксперт.

Вместе с тем специалист отметил, что прививка или ранее перенесенное заболевание повышает шансы на легкое течение болезни. Кроме того, количество антител косвенно влияет на возможность заразиться «омикроном»: чем их больше, тем ниже риск заражения.

«Среди массива антител, которые вырабатываются при "дельте", есть некоторые, которые "узнают" и "омикрон" тоже. Но в реальности, если титр ниже 1000–2000 BAU, это уже не защищает от "омикрона"», — подчеркнул Скулачев.

По словам эксперта, вероятность повторного заражения омикрон-штаммом точно не изучена, однако можно предположить, что иммунитет после болезни сохраняется полгода-год.

При этом вирусолог отметил, что недавно выявленный подвид «омикрона» BA.2 вызывает небольшое беспокойство, однако случаев заболевания среди уже переболевших пока не выявлено.

«Поэтому пока можно считать, что если вы переболели "омикроном", то на ближайшее время можно расслабиться и "омикрон" в ближайшие месяцы не грозит. А через полгода не исключено, что этот штамм просто исчезнет», — заключил эксперт.

