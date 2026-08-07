Журова прокомментировала проблему с визами у сборной РФ по гимнастике

Проблемы с участием российских атлетов в европейских турнирах сохранятся до тех пор, пока продолжается политическое давление со стороны Киева. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Парламентарий уверена, что европейские страны намеренно чинят препятствия спортсменам из России, используя в том числе визовые барьеры. По ее словам, за этими действиями скрываются как страх перед честной конкуренцией, так и необоснованная уступка украинской стороне, которая трактует любой допуск россиян как одобрение специальной военной операции.

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Журова также обратила внимание на географический фактор. Депутат подчеркнула, что международные федерации физически не смогут перенести все крупнейшие соревнования за пределы Европы, а значит, инциденты с дискриминацией российских команд будут повторяться и в будущем.

Поводом для комментария стало заявление Федерации гимнастики России. В организации сообщили, что лидеры национальной сборной, а также один из тренеров и врач до сих пор не получили хорватские визы для участия в стартующем в Загребе чемпионате Европы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ВизыСпортивная ГимнастикаСветлана Журова

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