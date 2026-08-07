Журова прокомментировала проблему с визами у сборной РФ по гимнастике
Проблемы с участием российских атлетов в европейских турнирах сохранятся до тех пор, пока продолжается политическое давление со стороны Киева. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Парламентарий уверена, что европейские страны намеренно чинят препятствия спортсменам из России, используя в том числе визовые барьеры. По ее словам, за этими действиями скрываются как страх перед честной конкуренцией, так и необоснованная уступка украинской стороне, которая трактует любой допуск россиян как одобрение специальной военной операции.
Журова также обратила внимание на географический фактор. Депутат подчеркнула, что международные федерации физически не смогут перенести все крупнейшие соревнования за пределы Европы, а значит, инциденты с дискриминацией российских команд будут повторяться и в будущем.
Поводом для комментария стало заявление Федерации гимнастики России. В организации сообщили, что лидеры национальной сборной, а также один из тренеров и врач до сих пор не получили хорватские визы для участия в стартующем в Загребе чемпионате Европы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сын Байдена рассказал об ухудшении состояния экс-президента США из-за рака
- СМИ: Возбуждено уголовное дело из-за угроз создателям «Колобка»
- Лука Гуаданьино получит премию «Слава кинорежиссеру» на Венецианском фестивале
- Медведев предупредил западных лидеров о возмездии за преступления против РФ
- Депутат Колесник предложил Польше вернуть освобожденные Красной армией земли
- В Баренцевом море обнаружили опасные природные явления
- Авербух раскрыл горькую правду о возвращении россиян на турниры ISU
- Зеленский потребовал ракеты Patriot у Германии и Польши
- Электросамокаты и другие СИМ запретили на Пушкинской набережной в Парке Горького
- Развожаев: 12 многоэтажных домов повреждены при атаке БПЛА в Севастополе