Журова прокомментировала проблему с визами у сборной РФ по гимнастике

Проблемы с участием российских атлетов в европейских турнирах сохранятся до тех пор, пока продолжается политическое давление со стороны Киева. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Парламентарий уверена, что европейские страны намеренно чинят препятствия спортсменам из России, используя в том числе визовые барьеры. По ее словам, за этими действиями скрываются как страх перед честной конкуренцией, так и необоснованная уступка украинской стороне, которая трактует любой допуск россиян как одобрение специальной военной операции.