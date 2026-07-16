Туляремия протекает с высокой температурой, головными болями и другими характерными симптомами, так что нужно сразу обращаться к врачу, особенно, если человек недавно побывал на грядках или в поле. Об этом НСН рассказал заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Россияне в дачный сезон рискуют столкнуться с туляремийной инфекцией, переносчиками которой являются грызуны и насекомые, пишут РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Онищенко рассказал, где и как обычно можно заразиться этой инфекцией.

«Это зооантропонозная инфекция. То есть болеет и человек, и животное. Поэтому она еще называется природно-очаговой. Болеют кролики, водяные крысы, полевки, зайцы. Человек может заразиться при контакте с этими животными, на охоте. Алиментарный путь передачи заболевания тоже работает — это вода, пищевые продукты. Можно и через воздух заразиться. Если вы, допустим, в селе и проращиваете пшеницу в амбаре, то можете надышаться этой пыли, которая там поднимается, если она заражена полевками. Можно еще заразиться через кровососущих насекомых, которые ранее укусили грызуна», — раскрыл Онищенко.