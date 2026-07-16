Инфекция грызунов: Онищенко раскрыл, как не заразиться туляремией на даче
Геннадий Онищенко раскрыл НСН, что туляремией можно заразиться через еду, воду и воздух, а последствия могут быть очень серьезными.
Туляремия протекает с высокой температурой, головными болями и другими характерными симптомами, так что нужно сразу обращаться к врачу, особенно, если человек недавно побывал на грядках или в поле. Об этом НСН рассказал заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Россияне в дачный сезон рискуют столкнуться с туляремийной инфекцией, переносчиками которой являются грызуны и насекомые, пишут РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Онищенко рассказал, где и как обычно можно заразиться этой инфекцией.
«Это зооантропонозная инфекция. То есть болеет и человек, и животное. Поэтому она еще называется природно-очаговой. Болеют кролики, водяные крысы, полевки, зайцы. Человек может заразиться при контакте с этими животными, на охоте. Алиментарный путь передачи заболевания тоже работает — это вода, пищевые продукты. Можно и через воздух заразиться. Если вы, допустим, в селе и проращиваете пшеницу в амбаре, то можете надышаться этой пыли, которая там поднимается, если она заражена полевками. Можно еще заразиться через кровососущих насекомых, которые ранее укусили грызуна», — раскрыл Онищенко.
Также врач рассказал, сколько составляет инкубационный период и какие симптомы у заболевших.
«За этой инфекцией ведется мониторинг в дикой природе. В том же Подмосковье специально работают этномологи, зоологи. У нас эта функция возложена на противочумную систему. В зависимости от полученной дозы человек может заболеть через несколько часов, но мы считаем инкубационный период 21 день. Какая может быть форма? Это может быть и бубонная чума, и конъюнктивально-бубонная. Может и как ангина протекать. Начинается остро, сразу высокая температура до 40 градусов. Головные боли, головокружение, боль в мышцах. Необходимо сразу обращаться к врачам», — отметил он.
По его словам, в первую очередь на дачах и СНТ необходимо проводить масштабные дератизационные мероприятия.
«Когда люди выезжают на дачу, особенно если они живут в СНТ, мы настаиваем на том, чтобы перед массовым приездом людей проводились дератизационные мероприятия, чтобы уменьшить численность грызунов. Лечится это обязательной госпитализацией. Если мы выявили больного, то обязательно смотрим, кто был в контакте с ним. Есть и специфическая профилактика, то есть вакцинация живой туляремийной вакциной», — подытожил медик.
Ранее вирусолог Александр Чепурнов раскрыл НСН, что клещи переносят возбудителей почти 30 заболеваний, самые опасные из них — боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит. Так, опасных клещей стало больше, ведь распространение происходит не через человека, а в основном через обитающих в лесу животных и птиц.
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