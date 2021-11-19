Эксперт предупредил о невостребованности иностранных вакцин от COVID-19 в случае их разрешения

Иностранные вакцины от COVID-19 в случае их допуска в России, скорее всего, будут использоваться в частной медицине, а их высокая стоимость может существенно сократить число тех, кто сможет себе позволить такие препараты, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева.

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«Государству нет смысла субсидировать иностранных производителей, которые конкурируют с отечественными. Поэтому зарубежные вакцины в России могут быть доступны только в частной медицине», — считает эксперт. По его словам, если иностранные препараты будут допущены, то преимущественно они затронут небольшую долю обеспеченных жителей мегаполисов — Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов-миллионников.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что применение всех одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин от коронавируса необходимо разрешить в России.

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ФОТО: pixabay.com
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