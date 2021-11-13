Лавров сообщил о работе с ВОЗ и ЕМА над сертификацией российской вакцины

Как отметил глава МИД, признание российских вакцин затягивается по ряду объективных и субъективных причин.

«Наши соответствующие структуры работают вместе с Европейским агентством по лекарственным средствам, и работаем, конечно, со Всемирной организацией здравоохранения», — цитирует Лаврова ТАСС.

Министр добавил, что Москва заинтересована в работе с Евросоюзом, и ситуация с пандемией подтверждает необходимость объединиться и «отложить в сторону коммерческие интересы».

