Лавров сообщил о работе с ВОЗ и ЕМА над сертификацией российской вакцины
Россия совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) работает над сертификацией отечественной вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам российско-французских переговоров.
Как отметил глава МИД, признание российских вакцин затягивается по ряду объективных и субъективных причин.
«Наши соответствующие структуры работают вместе с Европейским агентством по лекарственным средствам, и работаем, конечно, со Всемирной организацией здравоохранения», — цитирует Лаврова ТАСС.
Министр добавил, что Москва заинтересована в работе с Евросоюзом, и ситуация с пандемией подтверждает необходимость объединиться и «отложить в сторону коммерческие интересы».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru