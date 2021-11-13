Лавров сообщил о работе с ВОЗ и ЕМА над сертификацией российской вакцины

Россия совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) работает над сертификацией отечественной вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам российско-французских переговоров.

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Как отметил глава МИД, признание российских вакцин затягивается по ряду объективных и субъективных причин.

«Наши соответствующие структуры работают вместе с Европейским агентством по лекарственным средствам, и работаем, конечно, со Всемирной организацией здравоохранения», — цитирует Лаврова ТАСС.

Министр добавил, что Москва заинтересована в работе с Евросоюзом, и ситуация с пандемией подтверждает необходимость объединиться и «отложить в сторону коммерческие интересы».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:ВакцинаЕвропаРоссияКоронавирусСергей Лавров
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