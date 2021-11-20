Эксперт посоветовала переболевшим COVID-19 обследоваться из-за опасности постковидного синдрома
Россиянам, переболевшим коронавирусной инфекцией, следует пройти углубленную оценку здоровья из-за вероятности появления постковидного синдрома. Об этом сообщила лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова в беседе с агентством «Прайм».
В частности, перенесшим COVID-19 необходимо проверить переносимость физической нагрузки и оценить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, артериального давления, состояния легких.
Кроме того, стоит пройти лабораторные исследования — анализы крови и мочи, оценку состояния печени и почек, признаков продолжения воспалительного ответа и нарушения липидного обмена.
Эксперт напомнила, что необходимые процедуры можно пройти бесплатно в рамках программы углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru