Эксперт посоветовала переболевшим COVID-19 обследоваться из-за опасности постковидного синдрома

Россиянам, переболевшим коронавирусной инфекцией, следует пройти углубленную оценку здоровья из-за вероятности появления постковидного синдрома. Об этом сообщила лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова в беседе с агентством «Прайм».

В центре Гамалеи спрогнозировали спад волны заболеваемости COVID-19

В частности, перенесшим COVID-19 необходимо проверить переносимость физической нагрузки и оценить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, артериального давления, состояния легких.

Кроме того, стоит пройти лабораторные исследования — анализы крови и мочи, оценку состояния печени и почек, признаков продолжения воспалительного ответа и нарушения липидного обмена.

Эксперт напомнила, что необходимые процедуры можно пройти бесплатно в рамках программы углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:БолезньВрачиКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры