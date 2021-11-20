В центре Гамалеи спрогнозировали спад волны заболеваемости COVID-19

По словам эксперта, в стране снижается суточная заболеваемость COVID-19. Делать прогнозы по дальнейшему распространению вируса сложно, однако сделать вывод об улучшении ситуации можно будет в течение нескольких недель.

«Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно», — рассказал Бутенко в интервью радио Sputnik.

Однако со спадом очередной волны пандемия не закончится. Дальнейшая ситуация будет зависеть от соблюдения россиянами профилактических мер. Кроме того, Бутенко подчеркнул необходимость стимулировать население к вакцинации.

