В России госпитализировали 2 562 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 2 562 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 7 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 562 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,9%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране выявили 2 845 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 5 500 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 222 219 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 132 человека. Всего умерли от заболевания 376 828 человек.
Всего за сутки выздоровело 8 649 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 596 716 человек.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что всплеск заболеваемости коронавирусом в России может произойти в июне. Он призвал граждан вакцинироваться, чтобы избежать новой волны COVID-19.
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18,2 млн+5 500 / сут.
Умерли
377 тыс.+132 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 649 / сут.
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