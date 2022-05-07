В России госпитализировали 2 562 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 7 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 562 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,9%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране выявили 2 845 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 5 500 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 222 219 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 132 человека. Всего умерли от заболевания 376 828 человек.

Всего за сутки выздоровело 8 649 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 596 716 человек.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что всплеск заболеваемости коронавирусом в России может произойти в июне. Он призвал граждан вакцинироваться, чтобы избежать новой волны COVID-19.

