В Роспотребнадзоре дали прогноз по показателям заражения COVID-19

Суточные показатели новых случаев заражения коронавирусом могут достигнуть уровня лета к февралю-марту следующего года. Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает агентство РИА Новости.

Также Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24» рассказала о том, что вторая волна заражений COVID-19 в России возможна до появления защитных антител у большей части населения страны.

Ранее Минздрав назвал сроки выхода на плато по коронавирусу.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в России было выявлено 1,31 млн случае заболевания, в мире — 37,6 млн случаев заражения.

