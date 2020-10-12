В Роспотребнадзоре дали прогноз по показателям заражения COVID-19
Суточные показатели новых случаев заражения коронавирусом могут достигнуть уровня лета к февралю-марту следующего года. Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает агентство РИА Новости.
Также Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24» рассказала о том, что вторая волна заражений COVID-19 в России возможна до появления защитных антител у большей части населения страны.
Ранее Минздрав назвал сроки выхода на плато по коронавирусу.
С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в России было выявлено 1,31 млн случае заболевания, в мире — 37,6 млн случаев заражения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru