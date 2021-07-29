Эксперт оценил точность ПЦР-тестов
ПЦР-тесты – это на данный момент самый надежный способ проверить наличие у человека коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов департамента здравоохранения Москвы Игорь Цикорин.
По его словам, точность такого тестирования с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР) увеличилась применительно к коронавируса до 80-90 процентов. В начале пандемии, полтора года назад она составляла порядка 55-60 процентов, передает радио Sputnik.
Цикорин отметил, что с начала пандемии ПЦР-тесты постоянно совершенствовались, сейчас их выпускают новые лаборатории и вероятность ошибки крайне низка.
Однако, по его словам, чтобы исключить ошибку людям, переболевшим COVID-19, ПЦР-тест делают с временным интервалом дважды.
Между тем заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что у трети детей с коронавирусом могут быть серьезные постковидные осложнения, передает Ura.ru.
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