Эксперт оценил точность ПЦР-тестов

ПЦР-тесты – это на данный момент самый надежный способ проверить наличие у человека коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов департамента здравоохранения Москвы Игорь Цикорин.

По его словам, точность такого тестирования с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР) увеличилась применительно к коронавируса до 80-90 процентов. В начале пандемии, полтора года назад она составляла порядка 55-60 процентов, передает радио Sputnik.

Цикорин отметил, что с начала пандемии ПЦР-тесты постоянно совершенствовались, сейчас их выпускают новые лаборатории и вероятность ошибки крайне низка.