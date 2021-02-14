Названы самые вредные диеты
Диетолог Ирина Писарева в беседе с RT предупредила о вреде длительного голодания и назвала еще ряд «меню», способных ухудшить здоровье при попытке сбросить вес.
«После перехода на обычное питание 80 процентов людей начинают есть больше, чем ели раньше. Они начинают набирать еще большее количество килограммов», — напомнила специалист.
Монодиеты, в основе которых только один продукт, не менее вредны. Писарева пояснила, что организм лишен необходимых витаминов и микроэлементов. Как результат – ухудшение иммунитета и самочувствия.
Детокс-диеты, по словам специалиста, вредны из-за того, что человек почти не расходует энергию на переваривание соков или смузи из фруктов и овощей.
Ранее доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков в эфире НСН заявил, что зависимость от сахара у человека намного сильней, чем от героина.
«Мы съедаем от 600 грамм до 1,5 килограммов сахара в день. Всемирная организация здравоохранения ещё 10 лет назад давала рекомендации ограничить употребление сахара до 50 граммов в сутки. Есть такое понятие как углеводная зависимость, она аналогична наркотической зависимости, потому что процент людей, которые избавляются от этой зависимости хотя бы на год, составляет 5%. Героиновых наркоманов, которые удерживаются в течение года – 10%. То есть зависимость сильнее, чем при героине», - подчеркнул Ковальков.
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