Названы самые вредные диеты

«После перехода на обычное питание 80 процентов людей начинают есть больше, чем ели раньше. Они начинают набирать еще большее количество килограммов», — напомнила специалист.

Монодиеты, в основе которых только один продукт, не менее вредны. Писарева пояснила, что организм лишен необходимых витаминов и микроэлементов. Как результат – ухудшение иммунитета и самочувствия.

Детокс-диеты, по словам специалиста, вредны из-за того, что человек почти не расходует энергию на переваривание соков или смузи из фруктов и овощей.

Ранее доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков в эфире НСН заявил, что зависимость от сахара у человека намного сильней, чем от героина.

«Мы съедаем от 600 грамм до 1,5 килограммов сахара в день. Всемирная организация здравоохранения ещё 10 лет назад давала рекомендации ограничить употребление сахара до 50 граммов в сутки. Есть такое понятие как углеводная зависимость, она аналогична наркотической зависимости, потому что процент людей, которые избавляются от этой зависимости хотя бы на год, составляет 5%. Героиновых наркоманов, которые удерживаются в течение года – 10%. То есть зависимость сильнее, чем при героине», - подчеркнул Ковальков.

