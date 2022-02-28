Эксперт назвала самые частые кожные проявления омикрон-штамма
Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» чаще вызывает разнообразные кожные симптомы. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в беседе с Известиями.
По словам специалиста, примерно у 5% пациентов встречаются различные высыпания, от еле заметных на руках до выраженных и распространяющихся по всему телу. Руженцова подчеркнула, что чем сыпь выраженнее, тем тяжелее состояние пациента.
«На фоне проведения основного курса терапии все кожные проявления проходят вместе с другими симптомами. Важно подчеркнуть, что сыпь при коронавирусной инфекции чаще связана с действием вируса, а не с аллергическими реакциями, и в большинстве случаев это не является поводом для отмены лекарственных препаратов, а наоборот, показанием для более активной терапии», — рассказала эпидемиолог.
Кроме того, Руженцова отметила, что при заражении омикрон-штаммом стали чаще проявляться специфические симптомы, например, хейлит — воспаление губ с сухостью и образованием корочек. По словам эксперта, он может появляться при неправильном лечении и прогрессировании симптомов COVID-19. Кроме того, у пациентов с «омикроном» встречаются и «ковидные пальцы» рук и ног — покраснение, отечность, появление пузырьков.
Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что повышенная потливость является одним из симптомов омикрон-штамма, пишет РИА ФАН.
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