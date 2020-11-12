Эксперт назвала рыбий жир неэффективным в профилактике COVID-19

Рыбий жир не может служить абсолютно действенным средством защиты от коронавируса, заявила в разговоре с РИА Новости эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина. Она отметила, что в целом рыбий жир помогает укрепить иммунитет.

Эксперт добавила, что защититься от коронавируса можно только в случае комплексных мер: социального дистанцирования, использования средств индивидуальной защиты, применения антисептиков и проведения оздоровительных мероприятий.