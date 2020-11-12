Эксперт назвала рыбий жир неэффективным в профилактике COVID-19
Рыбий жир не может служить абсолютно действенным средством защиты от коронавируса, заявила в разговоре с РИА Новости эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина. Она отметила, что в целом рыбий жир помогает укрепить иммунитет.
Эксперт добавила, что защититься от коронавируса можно только в случае комплексных мер: социального дистанцирования, использования средств индивидуальной защиты, применения антисептиков и проведения оздоровительных мероприятий.
Вершинина подчеркнула, что рыбий жир давно применяют как ценную пищевую добавку – он содержит в себе витамины A и D, а также незаменимые жирные кислоты.
Ранее ученые из Норвегии заявили, что собираются провести исследования о влиянии рыбьего жира на заболеваемость COVID-19. Эксперт Роспотребнадзора рассказала, что она и ее коллеги будут с интересом наблюдать за ходом исследования. Если выводы норвежских ученых будут говорить о несомненной пользе рыбьего жира в профилактике коронавируса, то они найдут отражение в клинических рекомендациях по всему миру, заключила Вершинина.
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