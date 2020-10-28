Иммунолог назвал причины неуязвимости к COVID-19
Генетическая устойчивость к вирусу или определенные эффекты иммунной системы позволяют некоторым людям не заразиться коронавирусом даже при многократном контакте с носителями. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.
Эксперт добавил, что существуют и другие факторы, позволяющие не болеть COVID-19, которые станет возможным выявить в ходе дальнейших генетических исследований. Он отметил, что иммунитет к коронавирусу обеспечивают особенности иммунной системы или низкая вирусная нагрузка.
Викулов подчеркнул, что исследования по влиянию коронавируса на разные группы людей могут в будущем модернизировать лечение инфекции. В пример он привел исследования ВИЧ и гепатита, в ходе которых обнаружили пациентов с очень медленной прогрессией заболевания. «Это помогло в лечении больных гепатитом», – отметил иммунолог.
В России введен всеобщий масочный режим с 28 октября. Соответствующее постановление ввела глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По данным за 27 октября в России зафиксирован рекорд смертей от коронавируса. За сутки погибло 320 человек, выявлено 16550 новых случаев заболевания.
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