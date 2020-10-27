В России за сутки зафиксирован рекорд смертей от коронавируса

Зарплаты врачей и учителей Москвы выросли почти в 3 раза с 2010 года

Пленка нефтепродуктов и мусора образовалось на поверхности Москва-реки

На МКАДе регистрировать проезд по обочине станут парконы

С начала года в Москве более 700 пар поженились в понедельники

В Гидрометцентре рассказали о погоде во вторник