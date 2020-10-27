В России за сутки зафиксирован рекорд смертей от коронавируса
В России за сутки выявлено 16 550 новых заболеваний коронавирусом, говорится в материалах оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
Днем раньше был зафиксирован максимум выявленных новых случаев заражения с начала пандемии - 17 347 человек.
Всего с начала пандемии выявлено 1 547 774 случаев, выздоровело 1 158 940, умерло 26 589 человек, из них за последние сутки – 320, это новый суточный рекорд, отмечает 360.
В Москве выявлено 4312 новых случае коронавируса, в Петербурге – 721, в Подмосковье – 496.
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Заразились
1,5 млн+17 347 / сут.
Умерли
26 269+219 / сут.
Выздоровели
115 тыс.+-1 023 913 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru