В России за сутки зафиксирован рекорд смертей от коронавируса

В России за сутки выявлено 16 550 новых заболеваний коронавирусом, говорится в материалах оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Днем раньше был зафиксирован максимум выявленных новых случаев заражения с начала пандемии - 17 347 человек.

Всего с начала пандемии выявлено 1 547 774 случаев, выздоровело 1 158 940, умерло 26 589 человек, из них за последние сутки – 320, это новый суточный рекорд, отмечает 360.

В Москве выявлено 4312 новых случае коронавируса, в Петербурге – 721, в Подмосковье – 496.

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ФОТО: РИА Новости
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