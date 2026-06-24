Эксперт назвал оптимальную продолжительность ежедневной активности

Взрослому человеку необходимо уделять аэробной нагрузке не менее 20-25 минут ежедневно для сохранения здоровья. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Он подчеркнул, что самая правильная формула активности предполагает регулярные, но непродолжительные занятия. По его словам, даже небольшие ежедневные физические нагрузки способны существенно снизить риск развития хронических заболеваний.