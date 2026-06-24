Эксперт назвал оптимальную продолжительность ежедневной активности
Взрослому человеку необходимо уделять аэробной нагрузке не менее 20-25 минут ежедневно для сохранения здоровья. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
Он подчеркнул, что самая правильная формула активности предполагает регулярные, но непродолжительные занятия. По его словам, даже небольшие ежедневные физические нагрузки способны существенно снизить риск развития хронических заболеваний.
Специалист отметил, что при хорошем мышечном тонусе можно перейти на тренировки по 40-60 минут через день. При этом главное не допускать застоя и не проводить целые дни в неподвижности, поскольку даже легкие прогулки на свежем воздухе по 20-30 минут несколько раз в сутки улучшают кровообращение и снижают уровень стресса.
Ранее тренер объяснил, можно ли тренироваться каждый день, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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