Эксперт назвал опасным вождение автомобиля в солнцезащитных очках

Эксперт напомнил о ДТП, произошедшем с участием американской актрисы Роуз МакГоуэн в 2007 году. Тогда звезда, находившаяся на заднем сиденье автомобиля, получила травму из-за осколков линз, которые разбились при аварии.

Гик подчеркнул, что солнцезащитными очками можно пользоваться только в солнечный день, чтобы избежать бликов. Применение аксессуара, чтобы выглядеть стильно, может обернуться неприятными последствиями, подчеркнул он.

Ранее предприниматель и активист Дмитрий Давыдов заявил, что в России следует ввести законодательный запрет на вождение в «опасной обуви», еду за рулем и другие отвлекающие факторы.

