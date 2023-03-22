Эксперт назвал опасным вождение автомобиля в солнцезащитных очках

Вождение автомобиля в солнцезащитных очках может быть опасным для здоровья. Об этом заявил управляющий директор компании Scrap Car Comparison Дэн Гик, сообщило издание Daily Record.

Эксперт по безопасности рассказал о правилах вождения в оттепель

Эксперт напомнил о ДТП, произошедшем с участием американской актрисы Роуз МакГоуэн в 2007 году. Тогда звезда, находившаяся на заднем сиденье автомобиля, получила травму из-за осколков линз, которые разбились при аварии.

Гик подчеркнул, что солнцезащитными очками можно пользоваться только в солнечный день, чтобы избежать бликов. Применение аксессуара, чтобы выглядеть стильно, может обернуться неприятными последствиями, подчеркнул он.

Ранее предприниматель и активист Дмитрий Давыдов заявил, что в России следует ввести законодательный запрет на вождение в «опасной обуви», еду за рулем и другие отвлекающие факторы.

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ФОТО: РИА Новости
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