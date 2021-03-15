Эксперт по безопасности рассказал о правилах вождения в оттепель

Учредитель компании по безопасному вождению «Разумное вождение» Сергей Николаев поделился несколькими правилами вождения автомобиля в условиях оттепели.

По словам эксперта, в это время года одна из главных опасностей на дорогах - это лед на дне луж. В связи с этим, согласно Николаеву, лучше избегать езды за большегрузными машинами.

Также эксперт рекомендует как можно меньше перестраиваться из ряда в ряд, держать дистанцию длиной в два автомобиля и избегать резких торможений.

Кроме того, автоэксперт призвал к минимальному использованию мобильных телефонов во время езды, Николаев в эфире «Радио 1» подчеркнул, что даже при скорости 36 км/ч автомобиль проезжает 10 метров в секунду, поэтому даже мгновение в телефоне может вызвать опасную ситуацию на дороге.



