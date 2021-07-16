Роспотребнадзор продлил срок подачи сведений о вакцинации 60% сотрудников

Срок подачи сведений о вакцинации от коронавируса 60% сотрудников организаций ряда отраслей экономики Москвы продлен до 22 июля. Об этом информирует столичное управление Роспотребнадзора.

Ранее, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по городу срок подачи отчёта был назначен до 15 июля. Однако, как отмечается в сообщении надзорного ведомства, ряд организаций не успели к этой дате представить сведения о вакцинации работников. Руководству этих предприятий направлено официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и соответствующей административной ответственности.

Документ устанавливает дополнительный срок для сдачи отчета. Работодатели до 22 июля должны сделать то через портал mos.ru. Как подчеркнули в столичном Роспотребнадзоре, в Москве обеспечены широкие возможности для COVID-вакцинации, а мощности прививочных пунктов свободны почти на 40%.

