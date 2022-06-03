В США выявлен 21 случай заражения оспой обезьян

В США выявили 21 случай заражения оспой обезьян в 11 штатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) страны.

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Отмечается, что больше всего случаев зарегистрировано в штатах Нью-Йорк (4) и Калифорния (4). Смертельных исходов не было.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН назвал основные симптомы, которые помогут распознать оспу обезьян.

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Фото: mos.ru
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