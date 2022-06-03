В США выявлен 21 случай заражения оспой обезьян

Отмечается, что больше всего случаев зарегистрировано в штатах Нью-Йорк (4) и Калифорния (4). Смертельных исходов не было.



Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН назвал основные симптомы, которые помогут распознать оспу обезьян.



