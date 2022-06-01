В ВОЗ заявили о более 550 случаях оспы обезьян в 30 странах

По его словам, заражения были зафиксированы в 30 странах, которые не являются эндемичными для данного вируса.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что одним из тяжелых последствий оспы обезьян может стать появление сильных дефектов кожи, пишут «Известия».