В ВОЗ заявили о более 550 случаях оспы обезьян в 30 странах
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в ВОЗ поступили сведения о более 550 подтверждённых случаях оспы обезьян, сообщает ТАСС.
По его словам, заражения были зафиксированы в 30 странах, которые не являются эндемичными для данного вируса.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что одним из тяжелых последствий оспы обезьян может стать появление сильных дефектов кожи, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- В ВОЗ заявили о более 550 случаях оспы обезьян в 30 странах
- В Госдуме объяснили, зачем нужно вернуть почетное звание «Мать-героиня»
- Путин договорился с Эрдоганом о помощи Турции в разминировании портов Украины
- Гутеррриш: Без России и Украины не решить проблему нехватки продовольствия в мире
- СМИ: силовики проверяют Чубайса и его окружение на коррупцию
- Владельцев McDonald’s в России обязали снять вывески бренда
- «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Поля Погба
- Птицеводы заявили о «колоссальном» избытке мяса птицы РФ на рынке
- Военный политолог назвал условие удара России по территории США
- Песков объяснил отставку нескольких генералов полиции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru