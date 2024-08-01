Эколог напомнил, что в РФ тоже проводят заплывы в грязных реках
В России тоже проводятся заплывы в реках с плохим качеством воды, поэтому ничего критичного в организации соревнований в реке Сене в Париже нет, заявил председатель совета экоцентра «Дронт», эколог Асхат Каюмов. Его слова приводит «Газета.Ru».
Он напомнил о недавнем заплыве в Волге, которое организовало правительство Нижегородской области, хотя качество воды там «далеко от идеального». При этом существует даже государственная программа «Оздоровление Волги».
По его словам, как только в Сене были зафиксированы превышения по коли-индексу, то заплывы там запретили. При этом он заявил, что большинство штаммов кишечной палочки сами по себе не опасны для людей и присутствуют в кишечном тракте у человека. Но они говорят о фекальном загрязнении воды, что, конечно, может нанести вред здоровью при заплыве.
Ранее казахстанская спортсменка Екатерина Шабалина рассказала, что ей стало плохо после заплыва в Сене, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава СК Бастрыкин взял дело о взрыве газа в Нижнем Тагиле под личный контроль
- Посол РФ в Израиле: Убийство Хании уменьшает шансы на возвращение заложников
- Российские педагоги рассказали о необычных хобби
- Мирный житель был ранен при атаке ВСУ на транспорт в Курской области
- Эстония введет полный таможенный контроль на границе с РФ
- Песков: Истребители F-16 не станут панацеей для Украины
- Mitsubishi присоединится к альянсу Nissan и Honda по электромобилям
- Эколог напомнил, что в РФ тоже проводят заплывы в грязных реках
- МЧС: Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до восьми
- Песков: Путин не планирует уходить в отпуск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru