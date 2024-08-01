Эколог напомнил, что в РФ тоже проводят заплывы в грязных реках

Он напомнил о недавнем заплыве в Волге, которое организовало правительство Нижегородской области, хотя качество воды там «далеко от идеального». При этом существует даже государственная программа «Оздоровление Волги».

По его словам, как только в Сене были зафиксированы превышения по коли-индексу, то заплывы там запретили. При этом он заявил, что большинство штаммов кишечной палочки сами по себе не опасны для людей и присутствуют в кишечном тракте у человека. Но они говорят о фекальном загрязнении воды, что, конечно, может нанести вред здоровью при заплыве.

Ранее казахстанская спортсменка Екатерина Шабалина рассказала, что ей стало плохо после заплыва в Сене, передает RT.

