Триатлонистов стошнило после заплыва по Сене на Олимпиаде в Париже

Канадского триатлониста Тайлера Миславчука и триатлетку Екатерину Шабалину вырвало после заплывов в Сене, об этом сообщил портал Sport.ru.

Мужчина поделился, что по ходу гонки его вырвало 10 раз, в итоге спортсмен финишировал девятым. Тем не менее, он отметил, что выложился на все 100% и ни о чем не жалеет.

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Шабалина в беседе с порталом Sport24 в свою очередь поделилась, что ей пришлось сойти с дистанции, так как судьи не отследили драку в воде, в результате чего она получила несколько ударов по голове и наглоталась воды из Сены. Спортсменка отметила, что ее стошнило уже после первого круга велосипедного этапа. Она обратилась к медперсоналу и ей прописали лекарства.

Ранее шведская триатлонистка Тильда Монссон заявила, что в Сене отвратительный запах, передает RT.

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ФОТО: ТАСС / Виктор Иванов
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