Эффективность вакцины «Спутник V» составляет более 90 процентов
Эффективность вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции составила 92%. Таковы результаты первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований в РФ. Об этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».
Отмечается, что расчет эффективности проводился путем распределения 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину, передает RT.
Эффективность препарата была доказана на основании первого промежуточного анализа данных через 21 день после получения добровольцами первой иммунизации.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что регистрация третьей российской вакцины от коронавируса пройдет в ближайшее время, сообщает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+19 851 / сут.
Умерли
31 593+432 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 616 / сут.
- Эффективность вакцины «Спутник V» составляет более 90 процентов
- В Бахрейне скончался премьер-рекордсмен
- Еще пять Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Армению. Видео
- СМИ: Глава ФАС может стать помощником Мишустина
- Вице-губернатор Петербурга объявил об уходе в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru