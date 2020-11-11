Эффективность вакцины «Спутник V» составляет более 90 процентов

Эффективность вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции составила 92%. Таковы результаты первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований в РФ. Об этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».

Отмечается, что расчет эффективности проводился путем распределения 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину, передает RT.