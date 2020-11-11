Эффективность вакцины «Спутник V» составляет более 90 процентов

Эффективность вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции составила 92%. Таковы результаты первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований в РФ. Об этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».

Отмечается, что расчет эффективности проводился путем распределения 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину, передает RT.

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Эффективность препарата была доказана на основании первого промежуточного анализа данных через 21 день после получения добровольцами первой иммунизации.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что регистрация третьей российской вакцины от коронавируса пройдет в ближайшее время, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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