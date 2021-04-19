Эффективность «Спутник V» превысила 97%

Эффективность вакцины против коронавируса «Спутник V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и в центре имени Гамалеи.

Этот показатель оказался выше ранее опубликованных медицинским журналом The Lancet, в котором говорилось о 91,6% эффективности.

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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что показатели вакцины «Спутник V» на данный момент выше, чем у других мировых вакцин. А директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что реальная эффективность вакцины может быть даже выше, чем показывают результаты, ведь существует временной лаг между началом заболевания и постановкой диагноза. Отмечается, что в стране ведется общий реестр для всех заболевших и привившихся граждан. По имеющимся данным, спустя 35 дней после первого этапа вакцинации вирусом заразились 0,027% привившихся.

Ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что уже около 16 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» выпущено в гражданский оборот, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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