Калашников: нам не стоит бояться Америки

Сергей Калашников: «Нам не стоит бояться чего-то со стороны США. Санкции оказались облегченными. Это свидетельствует о том, что США и не собираются усиливать противостояние России и Америки. Это хорошая новость. Значит тренд на взаимодействие существует как в России, так и в США. А это ведет к миру», - отмечает Сергей Калашников в эфире НСН.

