Калашников: нам не стоит бояться Америки
Депутат Государственной думы Сергей Калашников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против России
Президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции против РФ за вмешательство в выборы, кибератаки и "подрыв стабильности США". В Евросоюзе, также, поддержали эти санкции.
Сергей Калашников: «Нам не стоит бояться чего-то со стороны США. Санкции оказались облегченными. Это свидетельствует о том, что США и не собираются усиливать противостояние России и Америки. Это хорошая новость. Значит тренд на взаимодействие существует как в России, так и в США. А это ведет к миру», - отмечает Сергей Калашников в эфире НСН.
Индия одобрила вакцину «Спутник V»
Эксперты Центральной организации по контролю за лекарственными стандартами Индии 12 апреля одобрили заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
Сергей Калашников: «Это вдвойне хорошая новость. Во-первых, это важный экономический прорыв, потому что Индия - это один из существенных рынков, куда мы можем поставлять вакцину, а это значит расширение нашего экспорта. Во-вторых, Индия относится к тем странам, которые очень скрупулёзно относятся к регистрации чужих препаратов. И поэтому одобрение Индии – это знак качества», - рассказал он в эфире НСН.
Российской нефтянке доплатят за сдерживание цен на бензин
Российским нефтекомпаниям дадут больше денег из бюджета на сдерживание цен на бензин на внутреннем рынке, они получат около 60 миллиардов рублей.
Сергей Калашников: «Мы много раз видели, как государство датирует нефтяные компании, что никаким образом не сказывалось на снижении стоимости бензина. В России, к сожалению, никаких системных изменений, направленных на улучшение благосостояния россиян, не происходит», - сказал он в интервью НСН.
Российские власти задумались об изменении налоговой политики
Российское правительство обдумывает несколько вариантов восстановления экономики после пандемии, среди которых повышение налогов.
Сергей Калашников: «В критических ситуациях нужно снижать налоги, но никак не повышать. Повышение налогов и развитие экономики – это вещи несовместимые», - подытожил Сергей Калашников в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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