Единую вакцину от гриппа и COVID-19 в России планируют создать к концу 2022 года
В России могут создать вакцину, которая будет бороться сразу с гриппой и коронавирусом.Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, такая единая вакцина может появиться к концу 2022 года. Клинические испытания препарата планируется начать в начале будущего года, передает РИА Новости.
Гинцбург отметил, что технология создания подобных вакцин уже отработана, её приспосабливают к различным штаммам гриппа и COVID-19, пишет RT.
Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН объяснил смысл заявления Росздравнадзора о запрете на применение незарегистрированных в России вакцин от COVID-19.
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